Es war eine Premiere für Deutschland im Skeleton. Im Eiskanal von Yanqing rasten Christopher Grotheer und Teamkollege Axel Jungk zu Gold und Silber und bescherten damit "Old Germany" in dieser Sportart die ersten Medaillen bei Olympia überhaupt. Im "SpiO"-Frühstück war Grother, der bereits wieder in der Heimat angekommen ist, dementsprechend aufgewühlt. "So richtig werde ich das Ganze erste in den nächsten Wochen realisieren, dass mir da etwas ganz Großes gelungen ist. Die erste Goldmedaille für Deutschland im Skeleton, das ist die Krönung der letzten Jahre. Das ist das i-Tüpfelchen", sagte der 29-Jährige vom BSR Rennsteig Oberhof. "Ich habe das Ding auch im Kopf gewonnen, ich war mental so stark."

Olympiasieg für Skeletoni Christopher Grotheer. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / VCG