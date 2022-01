Ein sportlicher Boykott ist mittlerweile kein Thema mehr, die nominierten Athleten aller Länder wollen in Peking ihr Bestes geben. Die Bedingungen fordern ihnen jedoch vieles ab. Neben Dopingkontrollen müssen sich die Sportler auch Corona-Tests stellen, die im deutschen Lager für Zündstoff sorgen. So meldete sich der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier zu Wort. Er halte es für nicht verantwortungsvoll, dass man die deutschen Sportler nach China schickt, "wo eine Willkür stattfinden kann, wie man‘s gerne macht". Speziell bezog er sich auf die Grenzwerte, die die Olympia-Verantwortlichen in Peking für PCR-Tests ausgegeben haben: "Die setzen CT-Werte von 40 an, und du bist dem komplett ausgeliefert. Wenn man einen CT-Wert von über 30 ansetzt, ist man nicht mehr infektiös. Und die Chinesen können 40 ansetzen."