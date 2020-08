Die Spannung steigt - Julian Reus und Deniz Almas peilen eine Sprintmedaille in Braunschweig an. Bildrechte: imago images/Chai v.d. Laage

Almas selbst sieht die Sache jedoch eher gelassen und versucht, ruhig und konzentriert in das Wochenende in Braunschweig zu gehen. "Damit bin ich bisher immer am besten gefahren", meinte er am Donnerstag (6. August) im "SpiO"-Talk des MDR und ergänzte: "Die Bahn in Braunschweig ist auch nicht unbedingt für schnelle Zeiten bekannt." Zwar werden im Braunschweiger Stadion keine Zuschauer vor Ort sein, dennoch wollen natürlich alle Athleten zeigen, was sie drauf haben. "Allein, dass die Meisterschaften stattfinden können, ist schon ein großer Erfolg", freut sich Almas. Roy Schmidt "will da sein, wenn es drauf ankommt."