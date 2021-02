Zweieinhalb Wochen Trainingslager für die deutschen Slalomkanuten auf der 9.000 Kilometer entfernten Insel Reunion im Indischen Ozean - Canadier-Weltmeisterin Andrea Herzog ist von den Bedingungen angetan. Ein leichter Wind macht die 35 Grad, die am Tage herrschen, erträglich, sodass sich die Sportler ganz ihrem Metier widmen können. Und das heißt, trainieren auf einer Anlage, die der Sportstätte in der Heimat nachempfunden ist. "Wir haben eine schöne Unterkunft mit einer tollen Aussicht, der Weg zur Trainingsstätte ist nicht sehr weit. Die Strecke ist dem Kanupark Markkleeberg sehr ähnlich, mit der Streckenform sind wir vertraut", sagte Herzog. Nachdem die deutschen Slalomkanuten zwei Monate nicht mehr im bewegten Wasser waren, geht es nun ins Wildwasser. "Das ist dann schon ein anderes Gefühl für das Boot und die Strömung", bekräftigte die gebürtige Meißnerin.

Messen konnte sie sich bereits mit der internationalen Konkurrenz bei einem kurzfristig angesetzten Wettkampf auf Reunion. Im Einer-Canadier wurde Herzog Zweite und musste sich nur hauchdünn der Spanierin Nuria Vilarrubla geschlagen geben. "Es ist schön, dass wir nach einem Jahr ohne die internationale Konkurrenz wieder eine Standortbestimmung haben", freute sich die Leipzigerin, die ihr Olympia-Ticket im Gegensatz zu ihrem Kollegen Franz Anton bereits in der Tasche hat. "Der letzte Wettkampf mit den ganz Großen war im Februar/März vergangenen Jahres in Australien. Hier sind nicht alle dabei, aber schon einige richtig Gute. Da kann man sehen, wo man steht."

Bis zu den Olympischen Sommerspielen in Tokyo stehen für Andrea Herzog noch einige Trainingslager auf dem Plan. So im italienischen Ivrea, wo dieses Jahr auch die Europameisterschaften ausgetragen werden, zudem in Paris und in Japans Hauptstadt. "Damit bin ich bis zu den Olympischen Spielen nur noch eine Woche pro Monat zuhause", resümierte Herzog. Ihr Gefühl für den sportlichen Höhepunkt im "Land der aufgehenden Sonne" ist jedoch zwiespältig. "Man hört in den Medien immer negative Reaktionen. Es ist schwer für uns, daran festzuhalten, dass Olympia stattfindet. Ich kann schon verstehen, dass das IOC so zögerlich ist. Vielleicht könnte die Kommunikation gegenüber uns Sportlern etwas offener sein.“