Die Saison begann mit viel Verspätung, eine startete dann aber gleich wie eine Rakete: Die Dresdnerin Anna Seidel holte bei der Shorttrack-EM in Danzig drei Medaillen: Silber in der Gesamtwertung, dazu Silber über 1.500 und Bronze über 1.000 m. Im SpiO-Talk berichtete sie nun über ihre Gemütslage: "Die Karten wurden diesmal neu gemischt. Ich wollte mein Ding machen und hab mir keinen Druck gemacht."

Und das führte zum erfolgreichsten Wochenende der 22-Jährigen überhaupt. Weil Shorttrack keine Freiluft-Sportart ist, hatte es bis zum Saisonstart länger als bei anderen im Wintersport gedauert. Als es dann endlich grünes Licht gab freute sich die Sportsoldatin: "Irgendwann wurde es schon zäh. Insofern war es gut für den Kopf. Das war schon wichtig." Auch mit Olympia 2022 in Peking sollten die Sportler motiviert werden.

Doch das nächste Großereignis steht wohl schon vor der Tür: Die Weltmeisterschaft im holländischen Dordrecht vom 5. bis 7. März. Seidel ist optimistisch, dass das Event trotz Ccrona steigt: "Es sieht wohl ganz gut aus, dass die WM in den Niederlanden stattfinden kann. Wir gehen davon aus, dass sie stattfindet." Seidel, die schon mit 15 Jahren 2014 bei Olympia in Sotschi startete, fiebert den Tagen im Shorttrack-Land entgegen: "Da freue ich mich sehr drauf. Da kann ich auch mit dem Auto hinfahren, und man muss vorher nicht seine Ausrüstung auseinanderbauen. Und da ist immer eine tolle Stimmung." Auch ohne Zuschauer.

Anna Seidel bei der EM in Danzig Bildrechte: imago images / Newspix

Ob die Asiaten in Corona-Zeiten kommen, ist gerade sehr unsicher. "Wenn sie nicht kommen, dann sind meine Chancen viel besser. Ich versuche wieder den Kopf frei zu haben. Am Ende ist es trotzdem eine WM. Ich würde mich trotzdem über eine Medaille freuen!", erzählt Seidel, die mittlerweile auch Athletensprecherin ist. Sie weiß, dass es bei den Eisschnellläufern unter dem neuen Verbandspräsidenten Matthias Große "nicht so rosig" ist, aber beim Shorttrack gibt es mit dem Bundestrainer eine klare Hierarchie: "Bei uns läuft es erst einmal, uns geht es gut."