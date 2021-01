Als Claudia Lepping in den 80er Jahren in der BRD selbst noch Aktive in der Leichtathletik war, gründete sie bereits ihre erste Antidoping-Initiative "Mach's mit, mach's ohne". Der Grund war, dass das Thema Doping damals sehr präsent war, dagegen wollte sie sich stemmen. "Ich selbst habe mir immer zum Ziel gesetzt, die Finger davon zu lassen und anderen zu helfen, das auch zu schaffen", so Lepping im SpiO-Talk am Dienstag (19.01.).

Doping ist Ost- und Westdeutschland

Doping habe es nicht nur in der DDR gegeben, wie oft überspitzt behauptet wird, sondern auch in der BRD. Die Systeme seien aber unterschiedlich gewesen, so Lepping. Im Westen war es ein abgeschottetes System in kleinen Einheiten, in der DDR eher staatlich organisiert und auf wenige Sportarten fokussiert."

Ein einschneidendes Erlebnis sei ein Treffen zwischen den 4x100-Meter-Staffeln der BRD und der DDR 1986 bei der Junioren-WM gewesen. Die frühere DDR-Sprinterin Katrin Krabbe habe Lepping, die Teil des West-Teams war, dabei das Doping-Programm der DDR vorgestellt.

Lepping ermuntert junge Athleten

Egal, in welcher Form Doping betrieben wurde, es sei immer noch eine Charakterfrage der Athleten, die es betreiben, egal welche Umstände dazu geführt hätten, so Lepping. Deshalb appelliert die Antidoping-Kämpfering an die jungen Sportler. "Ihr seid der Chef im Ring und sagt euren Trainern, dass ihr unlautere Mittel nicht duldet." Es sei eine Graswurzel-Bewegung, also von unten nach oben, nötig. Anders werden man dem Thema Doping nicht beikommen können, so Lepping.