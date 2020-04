Rein sportlich hat Corona auf Wolffs Sportler noch gar keine so großen Auswirkungen: "Es gibt keinen persönlichen Kontakt, und wir können nicht auf der Bahn trainieren". Das seien aber die einzigen Einschränkungen. Auf dem Rad draußen trainieren, das geht. Die Olympia-Verschiebung von 2020 auf 2021 sieht der 42-Jährige, der selbst 2004 in Athen Gold im Teamsprint holte, mit gemischten Gefühlen: "Da gibt es einerseits die älteren Sportler, die ihren letzten Höhepunkt vor sich hatten. Und andererseits junge Sportler, die die Verschiebung als Chance sehen mit einem weiteren Jahr Vorlauf in bessere Verfassung zu kommen."

In Neuseeland sei es "noch relativ entspannt". Hamsterkäufe gibt es keine, Wolff geht jetzt nur noch alle paar Tage zum Einkaufen und nicht mehr wie sonst jeden Tag. Die Leute halten sich an die Beschränkungen. Nur bei der Abreise von der WM im März in Berlin musste er sich beeilen: Da sollte der Weltmeister von 2003 drei Tage früher Erfurt verlassen und schneller Richtung neue Heimat fliegen: "Da gab es eine dringende Empfehlung, direkt hierher zu kommen". Also wurde der Flug umgebucht, denn die Einreisebestimmungen seien "sehr restriktiv", wie der Thüringer berichtet. Es folgten zwei Wochen Selbstisolation in Cambridge, einer 19.000-Einwohner-Stadt auf der Nordinsel: "Das war ein bisschen komisch". Die Zeit mit der Familie genießt er aber nun, es sei vom Kopf her ein wenig "zurück zu den Wurzeln".