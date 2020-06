Immerhin: Finanzielle Einbußen habe der Kanupark "dank starker Partner" bislang abwenden können. Zwar bestehe ein "Imageschaden", aber: "In Coronazeiten muss man auch da ein Auge zudrücken." Und: Laut einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" soll Anfang September in Markkleeberg ein nationales Rennen oder gar eine Qualifikation für die Europameisterschaften Mitte September in Prag und die Junioren-EM im Oktober in Krakau stattfinden. Die EM ist für September vorgesehen, bislang aber noch nicht offiziell bestätigt.