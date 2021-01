SPD-Politikerin Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, zeigte sich vom Ergebnis der DTB-Untersuchung "positiv überrascht". Das Ergebnis stellt "eine sehr selbstkritische Bestandsaufnahme" dar, sagte Freitag im "SpiO"-Talk am Montag (25. Januar): "Nach allem was ich bisher weiß, ist die Untersuchung sehr professionell angelegt worden. Wir sehen erstmalig, dass der Sport nicht versucht, für sich selbst aufzuklären, sondern nach außen geht und sagt, 'wir beauftragen unabhängige Experten'. Das halte ich für den einzig richtigen Weg."

Auch wenn sich der DTB in dem Fall klar positioniert hat – eine mögliche Trennung Frehses liegt in der Verantwortung ihres Arbeitsgebers, dem Olympiastützpunkt Chemnitz beziehungsweise dem TuS Chemnitz-Altendorf. Der wiederum will das Ergebnis der Kommission nicht anerkennen, behält sich rechtliche Schritte vor und schießt mit scharfen Worten gegen den Verband ("Der DTB gibt ein jämmerliches Bild ab").