Paul Gubitz brachte es auf den Punkt: "Ich habe eine gesunde Nervosität. Morgen starten wir noch im Nationencup, dann geht's los." Noch läuft nicht alles rund. Wie Hannes Orlamünder bemerkte, feilt das Duo noch an einigen Feinheiten: "Wir mussten noch ein, zwei Dinge verändern. Wir sind solide in der Bahn. Probleme gibt es beim Starteck, das ist der Kniff hier in Innsbruck." Dennoch, beide sind gerüstet, was nach einigen Verletzungen beide Sportler doch etwas überrascht. "Wir dachten deshalb, dass es wieder eine 'Viele-Bahnen-Kennenlern-Saison' wird. Deshalb sind wir doch erstaunt, dass es jetzt schon so gut klappt", sagte Gubitz.