Nico Ihle bei seinem Sturz in Heerenveen. (Archiv) Bildrechte: imago images/ANP

Ein technischer Fehler und ein Tritt auf ein Kurven-Klötzchen haben am vergangenen Wochenende dafür gesorgt, dass Nico Ihle bei der EM in Heerenveen ausgeschieden ist. Im SpiO-Talk am Dienstag berichtete der 35-Jährige, dass er den Sturz gut überstanden habe. "Ich habe noch ein kleines Veilchen am Auge. Das größere Problem ist aber der Nacken, der sehr fest ist", so Ihle. Die Muskulatur habe sich durch den Sturz auf Schutzspannung gestellt und mache deshalb Probleme.

MRT soll für Klarheit sorgen

Um zu klären, dass es keine schwere Verletzung ist, hat sich Nico Ihle einer MRT-Untersuchung unterzogen. Vom Ergebnis würde abhängen, ob und wann er wieder aufs Eis zurückkehren kann. Für den Weltcup am kommenden Wochenende in Heerenveen ist Ihle jedoch zuversichtlich. "Möglicherweise lasse ich die 500 Meter am Samstag aus und laufe nur die 1.000 Meter am Sonntag. So hätte ich noch einen Tag mehr, um mich zu erholen", so Ihle.

Fünf Wochen Corona-Blase in Heerenveen

Viel mehr als das ist in der Corona-Blase von Heerenveen, die für den nur fünf Wochen dauernden Weltcup, inklusive EM und WM, Ihles zu Hause ist, ohnehin nicht möglich. Mit der Familie hält er zwar per Videocall Kontakt, dennoch ereilt den Vater von drei kleinen Kindern auch mal Heimweh. Mal eben nach Hause fahren, ist allerdings nicht möglich: "Wer die Corona-Blase verlässt, kommt nicht mehr rein."

Stimmung im Team "ganz normal"

Die Stimmung in der Mannschaft sei "ganz normal", wie Ihle sagt. Auch wenn es zuletzt einen offenen Brief von vier Teamkollegen gab, die sich beim Verband darüber beschwert haben, dass der Vertrag ihres Trainer nicht verlängert wurde. Für Ihle ist das aber kein Thema. Mit seiner Situation sei er sehr zufrieden. Und so ist es sein Ziel, wieder fit zu werden, zwei Weltcups zu laufen und dann an der WM in drei Wochen teilzunehmen. Ein langfristiges Ziel hat der 35-Jährige auch: Die Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen, wenn sie denn stattfinden. "Danach ist aber Schluss", so Ihle.