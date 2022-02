Hilbert ist neben Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und der WM-Silbermedaillengewinnerin im Hürdenlauf, Cindy Roleder, das Aushängeschild des diesjährigen Leichtathletik-Meetings in der thüringischen Landeshauptstadt. Der Polizeimeister hat gerade ein Trainingslager auf Gran Canaria absolviert und fühlt sich in guter Form.

Start in ruhmreicher Halle

In Erfurt geht der Langstreckenspezialist am Abend über 3.000 Meter an den Start. Die Vorfreude ist riesig, zumal der Hallenname mit Hartwig Gauder an den einstigen Weltklassegeher erinnert, der 1980 bei den Olympischen Spielen über 50 km Gehen in Moskau Gold für die DDR erkämpfte. "Das ist eine einmalige Sache, die es nur einmal auf der Welt gibt, dass eine Leichtathletik-Halle nach einem Geher benannt wird. Deswegen ist es für mich auch ein weiterführendes Erbe von Hartwig Gauder und auch eine kleine Hommage an ihn, dort 3.000 Meter zu gehen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes", so Hilbert. Olympiasieger Hartwig Gauder 1986 bei der EM in Stuttgart, wo er ebenfalls Gold über 50 km gewann. Bildrechte: imago/Sven Simon

Hilbert bedauert fehlende Zuschauer

Im Gegensatz zum Indoor-Meeting in Karlsruhe, das vor einer Woche stattfand, sind in Erfurt allerdings keine Zuschauer zugelassen, was Hilbert sehr bedauert. "Es ist natürlich schade, dass es wieder ein Wettkampf ist, wo Family and Friends nicht dabei sein können. Wir können es nicht ändern. Ich glaube, dass alle Athletinnen und Athleten gelernt haben, mit so einer Situation umzugehen. Im Endeffekt gilt es, dass wir unsere sportlichen Leistungen bringen und abrufen."

Favoritenrolle? – "Bin nicht der Allerschnellste"

Bei seinem Auftritt über 3.000 Meter kann der "Thüringer Sportler des Jahres 2021" dies am Abend unter Beweis stellen. Doch für Hilbert ist es eine eher ungewöhnliche Distanz. "Das Tempo ist ein ganz anderes. Ich bin jetzt nicht berühmt dafür, der Allerschnellste zu sein – ich bin eher der Ausdauernde." Die Favoritenrolle gibt er daher an Christopher Linke weiter, der in Tokio über 20 Kilometer Fünfter wurde. "Er hält auch den Hallenrekord in Erfurt, der wohl unter elf Minuten ist. Das ist sehr schnell. Ich denke, das werde ich nicht packen. Ich erwarte aber einen großen Kampf." Hilberts Favorit: Christopher Linke Bildrechte: imago images/Jan Huebner