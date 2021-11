Bezüglich Corona bestätigte Edelmann, dass alle Sportlerinnen seiner Gruppe geimpft sind. Probleme gab es trotz Impfung bei Cindy Haasch aus Ruhla, die in Quarantäne musste und deshalb in den Sommermonaten keine Wettkämpfe bestreiten konnte. Bei den Deutschen Meisterschaften war sie jedoch dabei und konnte in ihrem einzigen Wettkampf beweisen, dass "sie den Anschluss gefunden hat. Sie freut sich wahnsinnig auf Lillehammer. Es ist ihr erster Start überhaupt in einem Weltcup", so Edelmann.

Cindy Haasch aus Ruhla vor ihrem ersten Weltcup-Einsatz. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Gerhard König