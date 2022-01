"Wir hatten zunächst eine mobile Schanze von einem Trainer ausgeliehen, der so etwas ähnliches schon einmal gebaut hat. Die Kinder haben uns die Bude eingerannt. Dann haben wir spontan beschlossen, das gute Stück nachzubauen", erzählt Spies im "SpiO"-Talk am Mittwoch (19. Januar). Rund 18.000 Euro wurden in den Bau der Schanze gesteckt, die mithilfe von Fördermitteln des Thüringischen Skiverbandes finanziert wurde. "Wir haben ein Dreivierteljahr, meist drei bis vier Tage die Woche, mit vielen Unterbrechungen gearbeitet", erklärt Spies, der gemeinsam mit Jugendlichen auch Kinderheime in Russland saniert.

Der Gedanke hinter dem Projekt ist simpel. "Die Anreize die heute auf ein Kind einprasseln, fangen nicht mit Sport an. Da muss erst einmal ein Kontakt gefunden werden. Mit der Schanze wollen wir an Kinder herantreten, um sie für den Nordischen Skisport wieder begeistern zu können." Interessierte Schulen und Kindergärten können mit dem Verein in Kontakt treten. Im Frühjahr will Spies mit seinen Vereinskollegen dann durch das Land touren. Der Aufbau ist nicht weiter kompliziert. "Wir brauchen zwei Helfer, dann steht die Sache in einer Viertelstunde."