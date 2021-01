Für Horn stehen nun noch maximal drei Rennen in Oberhof an. Am Mittwoch geht es noch einmal in den Sprint über zehn Kilometer, falls er dort zu den besten sechs Deutschen gehört, darf er am Freitag auch bei der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer mitlaufen - und falls es richtig gut läuft, auch bei beim abschließenden Massenstart am Sonntag über 15 km.



"Ich will mir das Rennen nun besser einteilen", kündigt Horn. Für das Schießen nimmt er sich 90 Prozent Treffergenauigkeit vor, "wenn ich dann auf der Strecke alles raushole, kann da was gehen."