In den kommenden Tagen geht es im Eiskanal von Altenberg wieder heiß her. Zuschauer werden bei der Bob- und Skeleton-WM jedoch Topfavorit Francesco Friedrich & Co. nicht zujubeln können. Bob-Dominator Friedrich ist dennoch motiviert bis in die Haarspitzen und will an den Lenkseilen zwei Titel einheimsen. Ob das klappt? Darüber sprach MDR-Reporterin Felicitas Hölscher Im SpiO-Talk mit dem 30-Jährigen.