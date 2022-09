"SpiO"-Talk Ehemaliger Radprofi Marcus Burghardt startklar für "European Peace Ride"

An diesem Wochenende startet die "European Peace Ride". Sie führt in Anlehnung an die Friedensfahrt durch Polen, Tschechien und endet in Chemnitz. Mit dabei ist auch der frühere Radprofi Marcus Burghardt. Wir sprachen mit dem 39-Jährigen im "SpiO"-Talk.