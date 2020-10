Der 47-jährige Gerd Siegmund ist Experte und weiß, wovon er spricht. In seiner aktiven Zeit holte Gerd Siegmund dreimal den deutschen Meistertitel. Seinen größten Erfolg feierte er 1995 bei den Skiweltmeisterschaften im kanadischen Thunder Bay, als er mit dem Team die Silbermedaille gewann.

Wie für alle Sportler fordert die neue Situation wegen der Pandemie auch den Skispringern einiges ab. Deshalb haben die Deutschen Meisterschaften, die früher eher "im Vorbeigehen absolviert wurden", so Siegmund, "diesmal einen anderen Stellenwert". Gerade, weil die Sportler noch nicht so richtig im Wettkampfmodus sind. Im Sommer konnte nur ein Grand Prix stattfinden, der von der FIS als Testlauf angesehen wurde.

Am 21./22. November wird es richtig ernst für die Aktiven, dann steigen im polnischen Wisla die ersten zwei Weltcup-Springen. Nach dem derzeitigen Stand sind insgesamt 21 Stationen (Skiflug-WM in Planica Mitte Dezember gehört nicht dazu) vorgesehen, die nicht immer den Geschmack von Siegmund finden. Zumindest wenn es um die Reihenfolge im FIS-Kalender geht. Er hofft aber, "dass es so funktioniert, wie es sich die Funktionäre vorgenommen haben".