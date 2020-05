Fanforscher Harald Lange ist Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg. (Archiv) Bildrechte: imago/epd

Es ist längst nicht absehbar, wann sportliche Großveranstaltungen wieder mit Zuschauern in Stadien, Hallen oder an der Strecke stattfinden können. Wie wirkt sich das auf die Sportfans und die Gesellschaft aus? MDR-Moderatorin Karen Storelli hatte zu dem Thema im "SpiO"-Talk Fanforscher Harald Lange zu Gast. Der Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg malte bezüglich des Profi-Fußballs ein düsteres Bild.

Szenarien "einfach nur lächerlich"

Der Profi-Fußball hat in der Gesellschaft eine Sonderstellung. Für Fanforscher Harald Lange ein zunehmendes Problem, zumal mit der Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs die Ungleichheit zu anderen Sportarten offen zutage tritt. Gerade die Fußball-Fans oder Teile der Szene stehen in der Krise "nicht geschlossen hinter ihren Mannschaften", was für Lange durchaus erstaunlich ist. Woran liegt das? Geisterspiele stehen an, nach seiner Aussage wird es diese auch noch länger geben. Und da werden Szenarien kreiert, die für die Fußball-Anhänger "einfach nur lächerlich" sind. Wie zum Beispiel das mögliche Einspielen von Beifall, und das vor leeren Rängen.

"Kernfußball auf den Kommerz reduziert"

Insgesamt kommt für Lange in der Corona-Krise das ganze Dilemma des professionellen Fußballs zum Vorschein, da der "Kernfußball auf den Kommerz reduziert" worden ist. "Einige Vereine werden davon profitieren, die meisten aber große Probleme bekommen. Es wird die Spaltung der Liga nur noch befeuern", so seine Sicht auf die Dinge. Lange hofft zudem, dass die Spieler mehr Selbstvertrauen haben und sich mehr in der Öffentlichkeit äußern. Der Maulkorb, der vielen verpasst wurde, muss weg. Langes Prognose: "Das Produkt Fußball wird in diesem Maße an Bedeutung verlieren. Die Leute werden sich andere Hobbys suchen. Deshalb muss der Fußball in der Zukunft anders gestaltet werden."