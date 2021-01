Die Operation "Aderlass" war bisher die größte Antidoping-Ermittlung in der Geschichte der deutschen Behörden gewesen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Mark Schmidt mindestens 23 Athleten mit Blutdoping behandelt hat. Unterstützung erhielt er dabei von vier Helfern, einer wurde ebenfalls zu einer Haftstrafe verurteilt.

Einen wichtigen Punkt betraf die Kronzeugenregelung, die im Anti-Dopinggesetz noch nicht vorgesehen ist. Mark Schmidt konnte sie demnach nicht in Anspruch nehmen. Hier gilt es nachzurüsten. "Ich glaube schon, dass die Kronzeugenregelung ein elementares Zeichen setzen kann, auch in der strafrechtlichen Debatte. Diese Regelung bietet einen Ausweg, einen Hoffnungsschimmer, sodass der Beschuldigte nicht viele Jahre ins Gefängnis muss, sondern möglicherweise mit einem blauen Auge davonkommt", so Mortsiefer. Zusammenfassen konnte Lars Mortsiefer konstatieren, "dass das Anti-Dopinggesetz nach Anlaufschwierigkeiten funktioniert. In den nächsten Jahren soll es noch mehr greifen."