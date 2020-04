Als Abebe Bikila 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom über die Ziellinie lief, war für den damals 10-jährigen Cierpinski die Sache klar: "Da möchte ich auch hin". Im Gespräch mit MDR-Reporterin Eike Papsdorf-Friedrich erinnerte er sich genau: "Er (Bikila, Anm. d. Red.) gab mit den Anstoß. Das habe ich damals im Fernseher gesehen. In dem Moment war ich erstaunt, weil er barfuß auf dem Kopfsteinpflaster lief."

Über sportliche Laienwettkämpfe, Hindernis- sowie 5.000- und 10.000m-Läufe verfestigte sich das Ziel des heutigen Hallensers immer mehr – auch wenn er zu Beginn "der absolute Außenseiter" in der damaligen DDR-Riege der Sportler war. Doch die harte Arbeit zahlte sich aus und so krönte sich Cierpinski 1976 in Montreal zum Marathon-Olympiasieger: "Es war kein einfacher Weg, diese erste Goldmedaille zu erreichen. Ich wollte mich einfach gegen die Besten der Welt beweisen".

Vier Jahre später wiederholte er sein Kunststück in Moskau. Damit gelang es ihm als einzigem Athleten neben seinem Idol Bikila zwei Olympische Goldmedaillen im Marathon zu gewinnen. 1984 hätte Cierpinski womöglich ein weiteres Edelmetall seiner Sammlung hinzufügen können. Doch der DDR-Olympiaboykott der Spiele in Los Angeles versperrte ihm, wie auch vielen anderen Athleten, den Weg.

Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Sportler von der coronabedingten Absage der Spiele in Tokio betroffen. Cierpinski kennt die Situation und fühlt mit ihnen: "Das ist für einen Sportler etwas ganz Grausames. Es ist nicht nur die Verschiebung, sondern auch die jahrelange Vorbereitung, die es für alle ganz schwer macht. Auch ich dachte mir damals: Vier Jahre umsonst trainiert. Denn das war kein 8-Stunden-Tag, sondern Training rund um die Uhr."

Und auch für ihn selbst hat sich in den letzten Wochen einiges geändert: "Ich beginne in der Krise wieder laufen zu lernen". Zuvor hingen die Laufschuhe nicht grundlos am Nagel: "Wenn man 250.000 Kilometer in seinem Leben gelaufen ist, wünscht man sich auch mal etwas anderes. So habe ich die Sportart gewechselt und zwei- bis dreimal in der Woche Fußball gespielt."