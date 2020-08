"SpiO"-Talk Parasportler Mester und Kappel: Statt Tokyo Spaß mit "Paralymnix"

Normalerweise wollten Mathias Mester und Niko Kappel in diesen Tagen bei den Paralympics in Tokyo für Furore sorgen. Wie sie sich trotzdem fit halten, wie es zu einem Weltrekord kam und was es mit den "Paralymnix 2020" auf sich hat, erzählten sie im "SpiO"-Talk. MDR-Reporterin Annett Böhm unterhielt sich mit den beiden Parasportlern.