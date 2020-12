Alexander Biederstädt steht seit dem achten Lebensjahr auf der Matte. Wie so viele Jungs spielte er zunächst Fußball, was ihm nach eigener Aussage "aber keinen Spaß gemacht hat". Ein Bekannter nahm ihn zum Ringen mit, und das Feuer für diesen Sport war entflammt. 2015 gelang ihm dann der große Durchbruch mit dem ersten Meistertitel im Jugendbereich, zwei weitere sollten folgen. Mittlerweile ist Biederstädt beim 1. Luckenwalder SC aktiv, einem Klub mit großer Tradition. Dieser hat ihn neben seiner Freundin "wahnsinnig gut unterstützt und sehr professionell geholfen". Auch beim Studium. "Es ist ein Geben und Nehmen, ich wollte dem Verein etwas zurückgeben", betonte der 21-Jahre alte Sportler.

Die Coronavirus-Infektion hatte sich Alexander Biederstädt bei einer Geburtstagsfeier geholt. Obwohl sich alle Teilnehmern an die Regeln hielten, meldete sich danach eine Person und unterrichtete den gesamten Kreis. Auch Biederstädt zeigte Symptome und bekam dann das "Komplettprogramm". Das hieß: "Ziehen in der Lunge, Schlappheit, Geschmacklosigkeit und Gliederschmerzen mit Schüben über vier bis fünf Stunden“. Natürlich fatal für einen Leistungssportler. Zurzeit wiegt der Freistilspezialist 80 kg und würde in der Gewichtsklasse bis zu 86 kg seine Wettkämpfe bestreiten können.