Der gebürtige Altenbacher (bei Wurzen), der beim SV Lok Eilenburg auf der Josef-Dotzauer-Schanze mit dem Skispringen begann, glänzte bei der Tournee vor allem in Garmisch mit Rang elf. Er stellte damit zum dritten Mal seine beste Weltcupplatzierung ein. Auch in Innsbruck zeigte Hamann mit Platz 13 eine bärenstarke Vorstellung, während es in Oberstdorf mit Rang 43 und auch in Bischofshofen als 37. nicht so rund lief. Dennoch fällt sein Fazit positiv aus. "Für meine erste komplette Vierschanzentournee sollte ich zufrieden sein. Ich denke, es war soweit in Ordnung. 50 Prozent waren am Ende gut, die anderen 50 Prozent haben nicht ganz so gut funktioniert. Oberstdorf und Bischofshofen sind eigentlich die beiden schöneren Schanzen, wenn ich mir zwei von den vier aussuchen könnte, doch die waren leider nicht ganz so toll."