Als eine der wenigen sportlichen Großveranstaltungen ist die Tour de France trotz der weltweiten Coronavirus-Pandemie bislang weder abgesagt noch verschoben worden. Es wäre auch für Tony Martin vom niederländischen Team Jumbo-Visma das Saisonhighlight. 2015 hielt er für drei Tage das berühmte "Maillot Jaune", das Gelbe Trikot des Spitzenreiters. An einen Wettbewerb unter Chancengleichheit ist derzeit aber keineswegs zu denken. Nicht allein, dass die möglichen Peloton-Konkurrenten aufgrund der unterschiedlichen Notfall-, Ausgangs- und Quarantänebestimmungen in ihren jeweiligen Heimatländern keine reguläre Vorbereitung absolvieren können.

Vor allem das weltweite Anti-Dopingkontrollsystem ist nahezu zum Stillstand gekommen. Zwar seien Kontrollen unangekündigt und es könne jederzeit an der Haustür klingeln, sagte Martin am Mittwoch (8. April) dem MDR im "Sport im Osten"-Talk, bestätigte jedoch, dass er jüngst nicht kontrolliert wurde: "Was wir aber jetzt auch medial mitbekommen haben, scheint es schon so zu sein, dass die Dopingkontrollen jetzt erstmal ausgesetzt sind."



Und mit dieser "sehr geringen" Wahrscheinlichkeit, momentan getest zu werden, "steigen natürlich auch die Probleme und Schwierigkeiten mit potenziellen Dopingsündern", ergänzte der 34-Jährige, der seit Jahren in der Schweiz lebt.