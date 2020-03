Dort müssen die Thüringer nun höheren Anforderungen genügen - und das nicht nur sportlich. Ist der Klassenerhalt in dieser bezahlten Profiliga ohnehin eine hohe Hürde, sind die Jenaer außerdem noch zum Investment in ein entsprechendes Umfeld verpflichtet. "Wir müssen jedes Spiel live streamen und mehr Zuschauerkapazitäten generieren", so Predel, "und außerdem müssen wir Nachwuchsarbeit nachweisen". Was aber für die Jenaer kein Problem sei, denn man arbeite eng mit dem örtlichen Sportgymnasium zusammen.