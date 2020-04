Völlig entspannt grüßte das 21 Jahre junge Bahnrad-Ass am Montagmorgen aus dem Fitnessstudio. Die Corona-Zeit sei für alle eine schwierige Situation, dennoch könne er sich in puncto Trainingsarbeit und Gesundheitszustand nicht beschweren.

Dass Olympia um ein Jahr verschoben wurde, könne ein Vorteil sein. "Durch die zusätzliche Vorbereitungszeit erzielen wir möglicherweise ein noch besseres Ergebnis", sagte Groß. Das Ziel sei es, sich so vorzubereiten, als ob dieses Jahr Olympia wäre. Dann wisse man im nächsten Jahr genau, was zu tun sei, um eine Medaille zu holen, so Groß. Derzeit steht neben Kraftraum und Ausdauerbereich vor allem Radfahren mit seinem Bruder auf dem Plan - dank einer Ausnahmeregelung.