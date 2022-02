Ludwig ist mit nun 36 Jahren an seinem Karriere-Höhepunkt angekommen, doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. So hatte der Polizeivollzugsbeamte viele Jahre Probleme, sich für Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Umso größer ist nun die Freude über das Erreichte. "Dass ich das bei Olympischen Spielen quasi für mich aufgeholt habe, ist noch immer ein bisschen verrückt."

Wie es für Ludwig sportlich weitergeht, lässt der Thüringer bewusst noch offen. Über ein mögliches Engagement bei der Heim-WM in Oberhof 2023 (23. bis 29. Januar) im kommenden Januar hält sich der Lokalmatador bedeckt. "Ich bin in den letzten Jahren sehr erfolgreich gerodelt. Es macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Und ich kann mir vorstellen, dass eine WM in Oberhof ein ganz tolles Event wird. Hoffentlich dann auch mit Zuschauern. Dann wäre es ein schöner Abschluss meiner Karriere. Aber mir stehen auch sehr viele Wege bei der Bundespolizei offen, die ich jetzt noch ein bisschen sondieren möchte, und dann auch mit meiner Familie in Absprache gehe, wie es denn für mich weitergeht. Und dafür möchte ich mir ganz bewusst noch ein bisschen Zeit geben."