Mit drei Siegen aus fünf Rennen hat Romy Kasper die erste virtuelle Rad-Bundesliga für sich entschieden. Dafür musste die 32-Jährige auf einer Art Home-Trainer über den Computer gegen ihre Konkurrenz fahren. Was bedeutet ihr so ein Titel? "Ich freue mich darüber. Der Titel war hart erarbeitet. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu Rennen oder einem Titel in der realen Welt", sagte Kasper im SpiO-Talk.

Allen voran nennt Kasper in diesem Zusammenhang die Olympischen Spiele. Die Absage sei zunächst sehr traurig gewesen. "Aber es war die richtige Entscheidung. Die Gesundheit aller Menschen geht vor", so Kasper. Trotz der Absage für dieses Jahr liegt der Fokus der 32-Jährigen weiter auf Tokio, nur eben um ein Jahr verschoben. "Ich habe Tokio immer im Auge behalten und das ist nach wie vor so. Die Motivation ist geblieben. Ich habe die Zeit genutzt, um an meinen Schwächen zu arbeiten", so Kasper.

Bildrechte: Romy Kasper

Das bedeutet viele Trainingskilometer und eben auch Rennen in der virtuellen Bundesliga im heimischen Wohnzimmer. Die größte Herausforderung bei dieser Art des Wettkampfes ist nach Angaben von Kasper, dass man die Gegner nicht sieht. Man könne ihnen nicht in die Augen gucken und nicht sehen, ob jemand schon am Ende ist. "Es zählt die pure Kraft. Der taktische Faktor spielt keine so große Rolle mehr."

Bald geht es aber auch in der realen Welt wieder los - und zwar Anfang August in Italien. Die Vorfreude sei enorm groß. Nicht nur, weil ein Stück Normalität zurückkehrt, sondern vor allem auch, weil Romy Kasper ihre Teamkollegen wiedersieht.