Auch für Ruderer Karl Schulze hat die Verschiebung der Olympischen Spiele infolge der Corona-Pandemie einiges über den Haufen geworfen. Ursprünglich hatte der gebürtige Dresdner geplant, sich zwei Jahre am Olympiastützpunkt in Hamburg auf Tokio 2020 vorzubereiten. Nun bleibt er ein weiteres Jahr in der Hansestadt. Den Schritt dorthin bereut er nach wie vor nicht. Es galt, "die normalen Gegebenheiten aufzubrechen", berichtete Schulze im "SpiO"-Talk am Dienstag (28. Juli). "Neue Eindrücke in einer neuen Umgebung – das war auch für meine Motivation wichtig."