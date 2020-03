Die mitteldeutschen Athleten Christina Schwanitz, Annekathrin Thiele und Martin Schulz haben die Entscheidung des IOC begrüßt, die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio um ein Jahr verschieben. Die drei Sportler waren am Mittwoch zu Gast im Talk bei "Sport im Osten" und zeigten großes Verständnis und Erleichterung. "Ich habe mir das gewünscht. Ich bin sehr glücklich darüber. Es geht um die Gesundheit der Sportler und Fans", sagte Schwanitz.

Auch für Para-Triathlet Martin Schulz, der - ganz Sportler - im Deutschland-Trikot auftrat, ist die Verschiebung das "richtige Zeichen". Zwar zeigte er sich etwas enttäuscht, da er die Qualifikation schon in der Tasche hatte und "gut in Form" sei, doch er habe "auch selbst gemerkt, dass Sport momentan nicht das Wichtigste" sei. Entsprechend ließ er es in den vergangenen Tagen im Training etwas lockerer angehen: "Ich habe nicht so nach Plan trainiert und bin mit dem Rad auch mal dorthin gefahren, wo ich schon immer mal hinfahren wollte."