SpiO-Talk Präsidentin des LSB Sachsen-Anhalt Renk-Lange: "Wir brauchen eine Perspektive und Hoffnung"

Das steht im Vordergrund: "Der Sport wurde erhört." Silke Renk-Lange, die ehemalige Leistungssportlerin und Speerwurf-Olympiasiegerin von 1992 in Barcelona, ist von den ersten Signalen, die von der Politik ausgehen, durchaus angetan. Obwohl es noch viel zu klären gibt. "Wir können jetzt erst einmal die Ergebnisse für den Bund bewerten, da sind wir ein Stückchen weit weg. Wir warten noch auf das Ergebnis, wie die zehnte Verordnung in Gänze aussieht. Fakt ist, dass die Inzidenzwerte entsprechend angepasst wurden", sagte Renk-Lange und fuhr fort: "Wir brauchen eine Perspektive und Hoffnung, damit uns der Sport in Sachsen-Anhalt nicht abhandenkommt."

Sorge bereitet ihr der Mitgliederschwund, der der Corona-Pandemie geschuldet ist. „Wir haben in Sachsen-Anhalt über 10.000 Mitglieder verloren, davon über die Hälfte Kinder. Also 5.000 Kinder, die nicht mehr Sport treiben. Das hat Nachwirkungen auf die Kinder, was aber bei den Erwachsenen nicht anders ist. Da müssen wir schauen, gerade für die Fitness und die psychologische Gesunderhaltung, dass wir wieder in Bewegung kommen.“