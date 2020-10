Wegen der Coronapandemie können die deutschen Sitzfußballer erst jetzt in die Saison starten - und dann gleich mit der Deutschen Meisterschaft in Dresden. Ausrichtender Verein ist der Dresdner SC. Einer der Eckpfeiler der Mannschaft ist Nationalspieler Alexander Schiffler. Im SpiO-Talk am Mittwoch (06.10.20) freute sich der 39-Jährige, dass es endlich wieder los geht: "Wir atmen richtig auf. Es ist das erste Turnier auf Vereinsebene, alles andere zuvor wurde ja abgesagt. Es ist wichtig, dass wir wieder in die Wettkampfpraxis eintauchen."

Dresdner SC ist gut in Form

Neben dem Dresdner SC werden der Leipziger Behinderten- und Reha-Sportverein (LBRS), Bayer 04 Leverkusen, SC Potsdam, SCC Berlin, Anpfiff Hoffenheim sowie eine Rheinland-Pfalz-Auswahl an der Meisterschaft, die unter Corona-konformen Bedingungen ausgetragen wird, teilnehmen. Das Ziel für den Titelverteidiger DSC ist dabei klar: "Unter den besonderen Rahmenbedingungen sind wir gut in Form. Wir hatten sogar noch ein Trainingslager. Wir wollen auf jeden Fall ins Finale einziehen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt", so Schiffler.

Alexander Schiffler (re.) in Aktion für den Dresdner SC. (Archiv) Bildrechte: imago/Beautiful Sports

Olympia-Qualifikation als Ziel

Neben der Deutschen Meisterschaft hat Schiffler noch ein weiteres großes Ziel: Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2021. Was dafür noch fehlt, ist das Quali-Ticket. Im Februar hat die deutsche Nationalmannschaft die Möglichkeit, dieses Ticket zu lösen. Denn dann steht das Qualifikationsturnier in Duisburg an. Schiffler ist guter Dinge, da man den Heimvorteil auf der eigenen Seite habe. Außerdem seien die Risiken in Sachen Corona im eigenen Land besser kontrollierbar und man müsse nicht so viel reisen.