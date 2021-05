Bettina Rulofs. Archiv) Bildrechte: IMAGO / Meike Engels

Gewalt im Sport bleibt ein dringliches Thema. Am Mittwochabend (5. Mai) beschäftigte sich der Sportausschuss des Bundestages in einer öffentlichen Anhörung mit der Problematik. Dabei ging es um körperliche, sexualisierte und psychische Gewalt, die auf Sportler ausgeübt werden. An der Runde nahm auch Bettina Rulofs teil. MDR-Reporter Peer Vorderwülbecke sprach im "SpiO"-Talk mit der Sportsoziologin.

Bettina Rulofs arbeitet seit 2019 an der Bergischen Universität Wuppertal, tätig ist sie in der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften. Zuvor war sie an der Deutschen Sporthochschule Köln beschäftigt. Sie ist eine der Koryphäen, wenn es um das Thema Sport und Gewalt geht.

Unabhängige Anlaufstelle für Opfer von Gewalt im Sport

Bei der Veranstaltung forderte der Verein "Athleten für Deutschland" eine unabhängige Anlaufstelle für Opfer von Gewalt im Sport, was die uneingeschränkte Zustimmung von Bettina Rulofs fand. "Wir können zu dem Themenfeld festhalten, dass sich sowohl in der Sportpolitik sowie bei den Verbänden sehr viel an Aktivitäten entwickelt hat und das Bewusstsein gestiegen ist", sagte sie im Talk und ergänzte: "Wenn sich das oberste Gremium im Land mit dem Thema befasst, ist das ein Zeichen, dass die Bewusstseinsbildung zu dem Thema vorangeschritten ist."

"Safe Sport"-Studie

2015/16 gehörte Rulofs zu einer Gruppe, die die sogenannte "Safe Sport"-Studie begleitete, welche sich mit obiger Thematik, speziell im Leistungssport, beschäftigte. 1.500 Athleten wurden befragt, 37 Prozent davon hatten schon einmal eine Form von sexueller Gewalt erlebt. Bei schwerer sexueller Gewalt betraf das elf Prozent. 86 Prozent der Sportler gaben an, schon einmal eine Form von psychischer Gewalt erlebt zu haben. Psychische Formen können unter anderem sein: Beschimpfungen, Demütigungen und Drangsalieren über einen längeren Zeitraum. Auch unangemessen hohe Leistungserwartungen betreffen diese Sparte.

"Auch die Trainerin braucht einen gewissen Schutz"

Bettina Rulofs nahm auch Stellung zur Entlassung der Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse durch den Olympiastützpunkt. Dabei stützte sie sich auf einen Leitfaden, den sie selbst verfasst hat. Dieser beschäftigt sich mit dem Umgang von Gewalt, aber auch mit dem Verhalten gegenüber Tätern. "Die Chemnitzer Turnerinnen sind an die Medien gegangen. Weil es keine Möglichkeit gibt, dass eine Verständigung im System stattfindet. Da muss man sich fragen, wo ist etwas schief gelaufen, wo haben die Verantwortlichen versagt?", so Rulofs.

Wichtig war ihr aber auch zu betonen, "dass die Trainerin einen gewissen Schutz braucht". Nach Rulofs Meinung war es "nicht angemessen, dass die Verhandlungen mit Namen von Personen in der Öffentlichkeit geführt wurden. Diese Konflikte sollten in einem Raum besprochen werden, wo die Dinge nicht gleich nach außen dringen".