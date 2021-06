Schwer enttäuscht ist Hagen Stamm, der an fünf Olympischen Spielen teilnahm, über die verpasste Chance, in Tokio anzutreten. Für ihn ein Desaster: "Wir wollten noch einmal angreifen mit einer Mannschaft, die zum Olympia-Qualifikationszeitpunkt im März 2020 in sehr guter Form war. Dann kam Corona und der Lockdown und die Olympiaqualifikation wurde um ein Jahr verschoben. Von da an lief alles schief."



So wurde zum Beispiel in den Ligen nicht gespielt. Zudem durfte das Team nicht ins Ausland reisen und mussten die ganze Vorbereitung zum größten Teil in Warendorf ohne Gegner absolvieren. "Ärgert mich für die Jungs, denn wir haben gezeigt, dass wir oben mit hingehören. Der Wasserballgott war in diesem Jahr kein Deutscher", bekräftigte Stamm.