Wasserspringen Ein letztes Mal Olympia – Patrick Hausding peilt das dritte Edelmetall an

Silber 2008 in Peking. Bronze 2016 in Rio de Janeiro. Gold 2020 in Tokio? Eigentlich hätte Patrick Hausding in diesem Jahr seiner ohnehin schon großartigen Karriere die Krone aufsetzen können. Nach der Verschiebung der Spiele infolge der Corona-Pandemie musste aber auch der 31-Jährige umplanen.