Der elfjährige Noah Steinert aus Thüringen hat am Donnerstagabend (22. Mai) in Wiesbaden den Fair-Play-Preis des Deutschen Sports verliehen bekommen. Damit wurde seine Geste beim Schulcrosslauf gewürdigt, als er einem verletzten Freund half .

Anstatt einfach ins Ziel zu sprinten, kehrte er um und kümmerte sich um seinen gestürzten Klassenkollegen. Miteinander statt gegeneinander - das ist für Noah Steinert aus dem Ilmenauer Ortsteil Gehren das Entscheidende im Sport. Mit der Auszeichnung reihte sich Noah in eine besondere Runde ein: Auch Trainerlegende Jürgen Klopp wurde am Donnerstag für die Initiative "Bleibt’s entspannt am Spielfeldrand" mit einem Sonderpreis geehrt.