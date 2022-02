Nachdem man im vergangenen Jahr 20.000 Mitglieder verloren habe, würde es in diesem Jahr eine mittlere vierstellige Anzahl sein, so der Generalsekretär. Dahms beklagte, dass darunter auch viele Ehrenamtliche wie Übungsleiter seien. Es sei gerade eine Zerreißprobe für die Vereine. Für die nächste Corona-Verordnung, die für den 6. März vorgesehen ist, hofft er auf 3G. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Impfquote in Sachsen (62,80 Prozent vollständig Geimpfte, Stand 2. Februar) kann in der Theorie also aktuell mehr als ein Drittel der Sachsen nicht am organisierten Vereinssport teilnehmen.