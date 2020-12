Der Sport in Sachsen wird vom Freistaat in den nächsten zwei Jahren mit der Rekordsumme von 52 Millionen Euro gefördert. Einen entsprechenden Zuwendungsvertrag unterzeichneten Sportminister Roland Wöller und Landesssportbund-Präsident Ulrich Franzen am Montag. Der neue Zuwendungsvertrag sieht 3,8 Millionen Euro mehr vor als der der vergangenen zwei Jahre und tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

V. li.: Innenminister Roland Wöller und LSB-Präsident Ulrich Franzen unterzeichneten den Zweijahres-Vertrag. Bildrechte: Staatsministerium des Innern (Sachsen)

Prof. Dr. Wöller (CDU/50 Jahre)) sagte: "Sport ist wichtig, in jedem Alter. Sport hält nicht nur fit und gesund. Er vermittelt auch grundlegende Werte, wie Teamgeist, Disziplin und Fairness. Gerade in einer Zeit der gesellschaftlichen Polarisierung geht vom Sport und den Sportvereinen die Kraft des Zusammenhalts aus."

LSB-Präsident Ulrich Franzen Bildrechte: Landessportbund Sachsen LSB-Chef Franzen fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Fortführung des Zuwendungsvertrags, der sich als wichtiges Werkzeug für eine erfolgreiche Sportentwicklung in unserem Land bewährt hat und dem sächsischen Sport über zwei Jahre hinweg Planungssicherheit gibt. Dies gilt vor allem in den aktuell unruhigen Zeiten, in denen unsere Bemühungen darauf gerichtet sind, das bestehende, jahrelang vor allem durch ehrenamtliches Engagement gewachsene Sportsystem im Freistaat für die Zeit nach Corona zu erhalten. Die Erhöhung der Mittel ist ein starkes Zeichen der Staatsregierung und ein deutlicher Fingerzeig für das verantwortungsbewusste Handeln des sächsischen Sports."

Rund 676.000 Sachsen im organisierten Sport

Am 1. Januar 2020 waren in Sachsen 676.126 Männer und Frauen in 4.447 Sportvereinen organisiert. Das sind 8.807 mehr Menschen als im Vorjahr. Der Landessportbund Sachsen ist damit weiterhin die größte Bürgerorganisation im Freistaat.