Breitensport Wieder mehr Sportabzeichen in Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden im vergangenen Jahr wieder mehr Sportabzeichen verliehen – von dem Niveau der Vor-Corona-Pandemie sind beide Bundesländer aber noch weit entfernt. In Sachsen ging die Zahl der Breitensportler, die diese Leistungsauszeichnung für Amateursportler ablegten, auch 2021 zurück.

Im Landesportbund Sachsen-Anhalt wurden für das Jahr 2021 12.449 Sportabzeichen gemeldet, das sind knapp 1.000 Auszeichnungen mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. In Thüringen stieg die Zahl von 2020 auf 2021 von 3.296 auf 2.885. In Sachsen fiel die Zahl dagegen von 10.440 im Jahr 2020 auf 9.487 im Jahr 2021.

"Der Einbruch der Zahlen hängt mit den Corona-Regeln der einzelnen Bundesländer zusammen", erklärt etwa Claudia Kreibich vom Landessportbund Sachsen auf "Sport im Osten"-Nachfrage. "In Sachsen hatten wir die längsten und die strengsten Corona-Regeln. Sportabzeichen werden häufig in Schulen abgelegt, die Schulen waren auch 2021 lange geschlossen."

Laut Kreibich sehen die Zahlen für 2022 aber wieder besser aus. "Wir vermuten eine positive Tendenz. Wir glauben, dass dieses Jahr wieder mehr Sportabzeichen abgelegt werden." Diese Tendenz gibt es auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aus dem LSB Thüringen heißt es: "Signalwirkung haben nun solche Veranstaltungen wie die Sportabzeichentour des DOSB am 13. Juli in Schmölln mit fast 1.200 angemeldeten Schüler*innen."