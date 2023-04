Eric Frenzel, Denise Hermann-Wick und das Bobteam Friedrich sind Sachsens Sportler des Jahres – und damit haben einmal mehr die Wintersportler und –sportlerinnen die Wahl des Sächsischen Landessportbundes dominiert. Geehrt wurden die Sieger der Sportlerwahl am späten Samstagabend (29.04.2023) in Chemnitz.

Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel gewann die Umfrage, an der sich die sächsischen Sportjournalisten sowie rund 6.500 Fans beteiligten, bereits zum siebten Mal. Der Oberwiesenthaler gewann bei Olympia 2022 bei seiner vierten Teilnahme die siebte Medaille. In diesem Winter schrieb er mit seiner 16 Medaille bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften Sportgeschichte. Am Freitag (28.04.2023) wurde bekannt, dass Frenzel nun nach dem Ende seiner Sportlerkarriere ins Trainerteam der Kombinierer wechselt.