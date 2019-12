Die Sportler des Jahres 2019 stehen fest! Beim Ball des Sports des Landessportbundes Sachsen-Anhalt in Magdeburg wurden die Schwimmer Finnia Wunram und Florian Wellbrock vom SC Magdeburg sowie die Kegler vom SKV Rot-Weiß Zerbst '99 als Sieger der traditionellen Umfrage der Sportjournalisten des Landes gekürt.

Frauen: Schwimmen schlägt Rudern

Bei den Frauen konnte sich die Vizeweltmeisterin im Freiwasserschwimmen über 25 km, Finnia Wunram vom SC Magdeburg, durchsetzen. Platz zwei ging an Ruderin Julia Lier vom SV Halle. Sie hatte in diesem Jahr im Doppelvierer den Europameistertitel erkämpfen können, musste danach die Saison aufgrund einer Verletzung aber abbrechen. Platz drei ging an Vorjahressiegerin Andrea Eskau (USC Magdeburg), die ein Jahr vor den Paralympics mit WM-Medaillen im Wintersport und als Doppelweltmeisterin im Para Cycling glänzte.

Männer: Bobanschieber Margis geschlagen

Bei den Männern hatte Florian Wellbrock vom SC Magdeburg die Nase vorn. Dem jungen Freistilschwimmer war 2019 das Kunststück geglückt, als erster Schwimmer weltweit überhaupt in einem Jahr Weltmeister im Freiwasser und im Becken zu werden. Vorjahressieger Thorsten Margis vom SV Halle landete auf Platz zwei. Der Bobanschieber gratulierte per Videobotschaft aus Übersee seinem Nachfolger. Dritter wurde mit Rennrodler Toni Eggert (BRC Ilsenburg) ein weiterer Wintersportler aus Sachsen-Anhalt.

Zerbster Kegler machen das Rennen

Bei den Mannschaften konnte sich der SKV Rot-Weiß Zerbst durchsetzen. Der Weltpokalsieger im Kegeln hatte im Jahr 2019 wieder einmal alles gewonnen, was in es in der Sportart zu gewinnen gibt. Mit Platz zwei überraschten die Gewichtheber vom SSV Samswegen, die 2019 Deutscher Mannschaftsmeister wurden. Auf dem 3. Platz folgen die Bundesligahandballer vom SC Magdeburg.

Erstmals auch MDR-SPORT-ASS von Morgen geehrt