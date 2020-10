Sportmediziner Prof. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln hat sich für eine baldige Wiederaufnahme des Sports im Amateurbereich ausgesprochen. Im "SpiO-"Talk sagte der Wissenschaftler: "Ich würde empfehlen, dass man bald wieder das Training in kleinen Gruppen zulässt". So sollten zum Beispiel im Kinder- und Jugendbereich "abgeschlossene Gruppen von fünf, sechs Sportlern" mit strengen Regeln erlaubt sein. "Keine Duschen, das soll alles zuhause geschehen."

Auch wenn laut Bloch der Sport nachgewiesenermaßen kein Pandemietreiber sei, gebe es aktuell keine Alternative zu dem von der Bundesregierung und den Ländern am Mittwoch (28.10.2020) beschlossenen Lockdown im Amateursport: "Wir hätten es gern vermieden. Aber es ist notwendig. Wir haben einfach zu hohe Zahlen. Das Problem ist, dass wir in der Allgemeinbevölkerung zu hohe Zahlen haben und sich der Sport nicht davor schützen kann."

Bloch appellierte zudem an alle Sportler, die jetzt nicht mehr im Verein Sport treiben dürfen, trotzdem weiter aktiv zu sein: "Wir wissen, wie gut Sport ist. Wir wollen die Leute in den Sport bringen. Körperliche Aktivität darf man nicht runterfahren." Joggen im Wald in Zweiergruppen sei beispielsweise möglich. Zudem seien Vereine gefordert, das Angebot an Online-Livestreams zur gemeinsamen Aktivität auszubauen.