Sportpolitik Sport in den Wahlprogrammen: Was planen die Parteien?

18. Februar 2025, 17:19 Uhr

Der organisierte Sport in Deutschland boomt. Die Sportvereine haben im vergangenen Jahr knapp 29 Millionen Mitgliedschaften gemeldet - so viele wie noch nie. Aber im Bundestagswahlkampf kommen Sport-Themen praktisch nicht vor. Dabei haben alle großen Parteien das Thema Sport in ihren Wahlprogrammen - wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang. SPORT IM OSTEN hat alle Wahlprogramme der großen Parteien durchforstet und mit allen sportpolitischen Sprechern Interviews geführt.