Leichtathletik Starke Leistungen bei Halleschen Werfertagen

Die deutschen Diskuswerfer haben sich bei den Halleschen Werfertagen in hervorragender Verfassung präsentiert. Der Potsdamer Clemens Prüfer gewann am Samstag in Halle den Wettkampf mit der persönlichen Bestleistung von 67,41 Meter vor dem Magdeburger David Wrobel (67,30 Meter). Beide Athleten haben damit die Norm für einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio geschafft. Dritter wurde Rio-Olympiasieger Christoph Harting. Der Berliner schleuderte die zwei Kilogramm schwere Scheibe auf 65,25 Meter, verfehlte aber die Norm von 66 Metern. Vierter wurde der Olympia-Dritte von 2016, Daniel Jasinski vom TV Wattenscheid mit 64,64 Metern.