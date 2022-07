Startet er oder nicht? Die Teilnahme von Magdeburgs Schwimm-Ass Florian Wellbrock an den Europameisterschaften, die vom 11. bis 21. August in Rom stattfinden, ist noch nicht sicher. Wegen einer Corona-Infektion hat der 24-Jährige zurzeit anderthalb Wochen Trainingsrückstand, das sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sollte er die EM in Angriff nehmen, dann nur mit einem reduzierten Programm. "Ich schließe fünf Starts wie bei der WM definitiv aus. Falls ich starten werde, werden wir die Starts sicher begrenzen, aber das wird noch besprochen", meinte der gebürtige Bremer.