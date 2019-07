Lorenzo fällt länger aus - weitere Einsätze für Bradl?

Der Grund für Bradls Einsatz ist eine schwere Verletzung des dreifachen MotoGP-Weltmeisters Jorge Lorenzo (ESP). Der Honda-Stammpilot zog sich bei einem Trainingssturz in Assen/Niederlande vor gut einer Woche einen Wirbelbruch zu und wird länger ausfallen. Bradl ist Testfahrer von Honda in der MotoGP und damit erste Wahl als Ersatzmann. Gut möglich, dass weitere Einsätze für ihn anstehen. Bereits im Vorjahr kam er fünf Mal als Ersatzmann zum Einsatz - unter anderem am Sachsenring für den Italiener Franco Morbidelli, der nach dem ersten freien Training passen musste. Damals verpasste der Zahlinger die Punkte als 16. denkbar knapp. Nun startet der siebenmalige Grand-Prix-Sieger aber das erste Mal für das Honda-Werksteam mit dem besten Material. Am Sachsenring sind sie Teamkollegen: Stefan Bradl & Marc Marquez bei einem Sponsorentermin in der Leipziger WM-Arena. Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Marquez dominiert wieder und ist der Favorit

In der Gesamtwertung grüßt der Dominator der Vorjahre auch in dieser Saison wieder von der Spitze. Nach acht von 19 WM-Läufen liegt Marquez mit 160 Punkten an der Spitze. Die Hälfte der Saisonrennen hat er gewonnen, dreimal war er Zweiter. Hinter dem 26-Jährigen folgt der Italiener Andrea Dovizioso aus Italien mit 116 Zählern.

Auf der Strecke nahe Hohenstein-Ernstthal gilt der MotoGP-Weltmeister der Jahre 2013, 2014, 2016, 2017 und 2018 ohnehin als großer Favorit. Die letzten sechs Rennen der größten Klasse am Sachsenring gingen stets an den Spanier. Klassenübergreifend hat er seit 2010 kein Rennen auf dem 3,671-Kilometer langen Rundkurs mit seinen zehn Links- und drei Rechtskurven* mehr verloren. Eine überragende Statistik.

(* je nach Quelle sind es auch mal 14 Kurven. Die offizielle Seite des Fahrsicherheitszentrums sagt jedoch 13.)

Schrötter, Folger & Co. in der Moto2

In der zweithöchsten Klasse Moto2 dürfen sich die Hunderttausenden Fans in Westsachsen auf insgesamt vier deutsche Fahrer freuen. Bestplatzierter in der WM-Wertung ist Marcel Schrötter als Siebter (81 Punkte). Das Motto für ihn lautet: Angriff. "Natürlich, es ist mein Heimrennen, da will ich vorne mit dabei sein", so der 26-Jährige. Einfach wird das aber nicht: "Der Sachsenring ist ganz speziell, es gibt eigentlich keine Gerade, nur Kurven, viel Schräglage, beschleunigen und keine richtigen Bremspunkte. Der Sachsenring erfordert eine ganz andere Fahrweise."

Lukas Tulovic - der seine erste volle Saison in der WM fährt - konnte drei Punkte sammeln und ist 27. Die Top 15 verpasst haben bisher Philipp Öttl und Jonas Folger. Bei Öttl ist gar ein Start am Sachsenring noch fraglich. Der KTM-Pilot stürzte in Barcelona Mitte Juni und verpasste sowohl das dortige Rennen, als auch den GP von Assen.