Es ist der wichtigste Preis, den es in Deutschland für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen gibt. "Congrav new sport e.V." aus Halle wurde am Montag (24.01.2022) beim "Sterne des Sports"-Bundesfinale mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold geehrt. Damit setzte sich der Verein insgesamt gegen 1.200 Vertreter aus allen Bundesländern durch und konnte sich einen Sieger-Scheck in Höhe von 10.000 Euro für die Vereinsarbeit sichern. "Das ist ein überwältigender Moment", freute sich Paula Herzog vom "congrav new sports e.V."