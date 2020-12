Doping Erfurter Arzt drohen bis zu fünfeinhalb Jahre Haft

Dies teilte Richterin Marion Tischler am Mittwoch (9. Dezember) mit. Am Dienstagnachmittag hatten sich die fünf Richter sowie die Anwälte der fünf Angeklagten nicht-öffentlich beraten. Zum Komplizen Dirk Q., der neben Mark S. noch in Haft sitzt, gab das Gericht keine Einschätzung ab. Der Bauunternehmer hat als einziger Angeklagter noch nicht umfangreich gestanden. Bei den drei anderen Helfern zeichneten sich Bewährungs- oder Geldstrafen ab.