In einer Erklärung des früheren Weltklasse-Biathletin heißt es: "Die Arbeit im Nada-Aufsichtsrat, so wie ich sie mir vorgestellt habe, ist vor den anhaltenden Diskussionen leider nicht möglich. Demzufolge habe ich meine Mitgliedschaft im Nada-Aufsichtsrat abgegeben. Allerdings ist meine Arbeit als Vorsitzender im Sportausschuss davon nicht betroffen und werde mich weiterhin aktiv für den deutschen Sport in seiner Gesamtheit einsetzen."

Die Vorwürfe, in Dopingpraktiken in der DDR verstrickt gewesen zu sein, wies der 64-Jährige erneut zurück. Er habe selbst "keine Dopingmittel eingenommen, noch die Einnahme angewiesen oder selbst welche an Athleten verabreicht und auch nicht die Einnahme überwacht oder kontrolliert habe. Das sage ich nach bestem Wissen und Gewissen." Er sei aber bereits, bei der Aufklärung in Form eines unabhängigen Gutachters mitzuwirken. Die SED-Opferbeauftragte der Bundesregierung, Evelyn Zupke, hatte dies vorgeschlagen.